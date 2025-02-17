В ЦСКА подтвердили предстоящий переход Алеррандро: «Медосмотр пройден, документы в процессе подписания»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ходе переговоров по трансферу нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро.

«Алеррандро в Турции. Медосмотр был ранее пройден, документы в процессе подписания», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Алеррандро выступает за «РБ Брагантино» с января 2020 года. Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сумма трансфера футболиста в ЦСКА может составить около 6 миллионов евро.