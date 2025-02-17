Источник: «Маловероятно, что Роша покинет ЦСКА зимой»

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, бразилец не покинет клуб этой зимой.

«Виллиан Роша сосредоточен на том, чтобы быть в оптимальной форме к рестарту чемпионата. На него не повлияли новости и слухи (о возможном уходе. — Прим. «СЭ»). Виллиан становится сильнее и физически готов к возвращению. Роша хочет продолжить работу над улучшением своей статистики во второй половине сезона. Наконец, Виллиан счастлив выступать в РПЛ и мотивирован бороться за высокие места. Возможный уход? Маловероятно, что футболист покинет ЦСКА этой зимой», — сообщил источник «СЭ».

Ранее ряд бразильских СМИ сообщали, что футболист может продолжить карьеру в «Гремио».

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 30-летнего игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.