Источник: «Спартак» отказался подписывать хавбека олимпийской сборной Аргентины

«Спартак» не стал вести переговоры о переходе полузащитника «Расинга» Хуана Игнасио Нардони, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые сосредоточились на других кандидатурах усиления центра поля. Трансфер Нардони мог обойтись в 11-12 миллионов евро.

Полузащитник выступает за «Расинг» с января 2023 года. Он провел за команду 84 матча, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нардони в 7 миллионов евро.

Также в активе футболиста девять матчей в составе олимпийской сборной Аргентины.