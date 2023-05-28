Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «У Юрана полное взаимопонимание с футболистами»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался «СЭ» о работе нового тренера нижегородцев Сергея Юрана.

«Атмосфера в команде отличная. Она и была отличной, но с приходом нового тренера стала еще лучше. Он общается на одном языке с футболистами. У них полное взаимопонимание. У нас очень хорошая, боевая атмосфера в команде», — сказал Измайлов «СЭ».

Также Измайлов сообщил, что в «Пари НН» хотят сохранить костяк команды в следующем сезоне.

«Все разговоры о контрактах после окончания сезона. У нас очень много важных и ключевых игроков, но сейчас никто ничего не обсуждает. В любом случае хотим, чтобы костяк команды сохранился», — сказал Измайлов «СЭ».

«Пари НН» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 26 очков за 28 матчей. Сегодня, 28 мая, нижегородцы сыграют против «Спартака».