Непомнящий считает, что ЦСКА психологически подсел после дерби со «Спартаком»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал причины ничейного результата матча 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (0:0).

«ЦСКА сыграл сегодня ниже своего уровня. Да, второй тайм, безусловно, отличался от первого. Армейцы проснулись и начали более активно включаться в атаку, стоит отметить, что на это повлияло еще и удаление Вячеслава Литвинова. Но на победу армейцы, к сожалению, сегодня не наиграли, и результат этого матча абсолютно справедливый. В первую очередь, причина сегодняшнего результата — психологический настрой на игру. В дерби со «Спартаком» случился большой выброс эмоций, который не ограничился матчем. Отдельные эпизоды обсуждали всю неделю, ездили на заседание ЭСК и КДК. Отменяли карточки. Это все сказалось на настрое команды. ЦСКА немного перегорел после дерби. Но если ты профессионал, то у тебя должно хватать времени до следующего матча на перезагрузку. Над психологией армейцам еще нужно поработать. Особенно в той ситуации, когда впереди еще два финала: один решит судьбу серебряных медалей, другой — судьбу FONBET Кубка России. Нужно настраиваться и побеждать, никто не говорил, что это будет легкая прогулка», — приводит слова Непомнящего RT.

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице набрав 55 очков за 29 матчей. «Спартак» занимает третью строчку с 53 очками, имея матч в запасе.

«Краснодар» находится на 6-м месте с 47 очками.