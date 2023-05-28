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Сегодня, 13:27

Непомнящий считает, что ЦСКА психологически подсел после дерби со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал причины ничейного результата матча 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (0:0).

«ЦСКА сыграл сегодня ниже своего уровня. Да, второй тайм, безусловно, отличался от первого. Армейцы проснулись и начали более активно включаться в атаку, стоит отметить, что на это повлияло еще и удаление Вячеслава Литвинова. Но на победу армейцы, к сожалению, сегодня не наиграли, и результат этого матча абсолютно справедливый. В первую очередь, причина сегодняшнего результата — психологический настрой на игру. В дерби со «Спартаком» случился большой выброс эмоций, который не ограничился матчем. Отдельные эпизоды обсуждали всю неделю, ездили на заседание ЭСК и КДК. Отменяли карточки. Это все сказалось на настрое команды. ЦСКА немного перегорел после дерби. Но если ты профессионал, то у тебя должно хватать времени до следующего матча на перезагрузку. Над психологией армейцам еще нужно поработать. Особенно в той ситуации, когда впереди еще два финала: один решит судьбу серебряных медалей, другой — судьбу FONBET Кубка России. Нужно настраиваться и побеждать, никто не говорил, что это будет легкая прогулка», — приводит слова Непомнящего RT.

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице набрав 55 очков за 29 матчей. «Спартак» занимает третью строчку с 53 очками, имея матч в запасе.

«Краснодар» находится на 6-м месте с 47 очками.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1154455-nepomnyaschii-cska-spartak
Валерий Непомнящий
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
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Александр Соболев

Спартак

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