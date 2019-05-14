Рауль Рианчо сравнил отношения Карреры и Глушакова с распадающимся браком

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо с первого дня в московском клубе понял, что отношения между Массимо Каррерой и полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым​ были сложными.

Рианчо вошел в тренерский штаб "Спартака" в июне 2018-го. В октябре 2018-го стал и.о. главного тренера москвичей.

– Послушайте, весь мир знал о том, что у них не самые лучшие отношения, хотя они разговаривали и пытались их наладить – как тренер и игрок. Но теплых чувств и любви друг к другу не было – это было понятно уже на сборах в Австрии. Атмосфера была такая – знаете, когда брак распадается, то двое хотят, чтобы после этого все было нормально, но, так или иначе, остаются шероховатости и время от времени летят искры.

– Еще есть фото с перепиской Глушакова, где видно, что он устроил кампанию против Карреры, сливал информацию в прессу. Вы знаете что-нибудь об этом?

– Нет. Мои отношения с Глушаковым были профессиональными, я уважал его как игрока, но он никогда не доверял мне никаких секретов. Поскольку я не читаю российскую прессу – не все понимаю, да и понять могу неправильно, – то новости узнаю случайно, вот как сейчас от вас. Не знаю, была ли какая-то война в прессе между Глушаковым и Каррерой. Все, что мне известно – хорошими отношения между ними было не назвать, все знали об этом, и я понял это с первого дня в клубе. (Егор Бычков)

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Mash опубликовал переписку Глушакова о том, как капитан "Спартака" "сливал" Карреру