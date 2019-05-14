Mash опубликовал переписку Глушакова о том, как капитан "Спартака" "сливал" Карреру

Телеграмм-канал Mash опубликовал переписку капитана "Спартака" Дениса Глушакова, в которой игрок якобы говорит о сливе экс-главного тренера клуба Массимо Карреры.

По данным источника, футболист "сливал" информацио о проблемах команды и настраивал своих партнеров против тренера. Переписка, которая приводятся, была еще до увольнения Карреры из "Спартака". В сообщениях Глушаков, радуется увольнению Юхана Гераскина, который занимал пост технического директора "Спартака" с лета 2014 по осень 2018 года.

Переписка Дениса Глушакова с неизвестным лицом (по версии телеграм-канала Mash).

Переписка Дениса Глушакова с неизвестным лицом (по версии телеграм-канала Mash).