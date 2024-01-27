Агент Барбоза: «Угальде — усиление для «Спартака», он может стать одним из лучших в РПЛ»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Угальде — хороший, перспективный, известный игрок. Это, однозначно, усиление для «Спартака». Он может стать одним из лучших в РПЛ. Вопрос только в том, как он адаптируется в России. Но, думаю, все будет нормально, он справится. Так как Манфред — футболист из европейского клуба, проблем с адаптацией у него будет меньше, чем у игроков из латиноамериканских лиг. 15 миллионов — большие деньги, но раз клуб готов платить такие деньги, значит, они хорошо ознакомились с качествами футболиста», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Угальде перейдет в «Спартак» за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 25 матчей за «Твенте», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.