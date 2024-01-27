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Сегодня, 16:47

Агент Барбоза: «Угальде — усиление для «Спартака», он может стать одним из лучших в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Угальде — хороший, перспективный, известный игрок. Это, однозначно, усиление для «Спартака». Он может стать одним из лучших в РПЛ. Вопрос только в том, как он адаптируется в России. Но, думаю, все будет нормально, он справится. Так как Манфред — футболист из европейского клуба, проблем с адаптацией у него будет меньше, чем у игроков из латиноамериканских лиг. 15 миллионов — большие деньги, но раз клуб готов платить такие деньги, значит, они хорошо ознакомились с качествами футболиста», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Угальде перейдет в «Спартак» за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 25 матчей за «Твенте», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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