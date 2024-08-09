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Рауль Рианчо: «Не исключаю, что Соболев мог бы играть в ла лиге»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем форварда красно-белых Александра Соболева.

«Мог бы Соболев играть в ла лиге? Я не исключаю этого. Соболев — хороший нападающий. Самое главное, как игрок адаптируется к чемпионату, поэтому любой качественный футболист может заиграть на высоком уровне, если адаптируется. Но я думаю, что Соболев продолжит карьеру в России», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Соболев сыграл за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) и был заменен во втором тайме.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
8
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
9
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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