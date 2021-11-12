Рассмотрение законопроекта по Fan ID перенесено на следующее заседание Госдумы

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков сообщил, что первое чтение законопроекта о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID) в российском спорте перенесено. Новая дата рассмотрения пока неизвестна.

Изначально первое чтение законопроекта должно было состояться 11 ноября. Согласно проекту, система должна включать в себя базу всех болельщиков, которые планируют посетить какое-либо спортивное соревнование. В первую очередь внедрение планируется в чемпионате России по футболу.

«Вчера законопроект не рассмотрели. Не успели. Они был внесен 53-м вопросом. Но теперь не могу сказать, когда будет рассмотрен. В любом случае, можно сказать, его перенесли, потому что не хватило времени», — сказал Терюшков «РБ Спорт».

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России, как в стране-организаторе, во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на матч.