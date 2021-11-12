Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко поделился мнением о «Спартаке» и владельце красно-белых Леониде Федуне.

«Проблема «Спартака» не в том, что они не продали игроков, проблема в том, что не купили. Но даже это скорее последствие. Главная проблема — в «Спартаке» нет шоураннера, как в Netflix или других проектах, завязанных на эмоциях, страсти и сторителлинге. Им нужен очень сильный генеральный менеджер. Ну и раздоры, которые я уже упоминал. Они делят неудачи и успехи, а разрозненность — самое страшное, что может быть в этой ситуации. Важно быть «Спартаком United». Нельзя персонифицировать победы и поражения.



Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», — приводит «РБК Спорт» слова Ткаченко.

После 14 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 19 очками.