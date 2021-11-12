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Ткаченко назвал европейские топ-клубы, интересующиеся Захаряном

12:46
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну со стороны европейских топ-клубов.

«Арсен Захарян востребован топ-клубами Европы, — это совершенно точно. Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию». «Динамо» заключило новое соглашение, установило цену, за которую готово его отпустить. Мне кажется, в «Динамо» понимают уровень и потенциал игрока, он выше сегодняшнего «Динамо». И если Арсен уйдет, для них это трагедией не станет», — приводит «РБК Спорт» слова Ткаченко.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2021/22 полузащитник провел 14 матчей за бело-голубых, на его счету 2 гола и 7 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/618d7fa29a794736f5243184

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Иван Торопцев все материалы автора

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