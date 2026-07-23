Семак — об «Акроне» без Дзюбы: «Посмотрим, как поменяется игра, пока сказать сложно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил, насколько «Акрон» поменяется в своей игре без нападающего Артема Дзюбы.

«Посмотрим, пока сказать сложно. Сейчас, во время предсезонной подготовки, у них было много «короткой» игры — через короткие и средние передачи. Но, опять же, официальный матч — это другое. Возможно, к каждому отдельно взятому сопернику будет отдельная подготовка. Пока в этом отношении сказать сложно, какой вариант и какой матч нас ждет», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Дзюбе 37 лет. Он играл за «Акрон» с сентября 2024 до июля 2026 года. В 52 матчах во всех турнирах нападающий забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

«Зенит» сыграет с «Акроном» на выезде в 1-м туре РПЛ сезона-2025/26 25 июля.