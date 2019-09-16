Рашид Рахимов: «ВАР должен быть на всех матчах»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил на прeсс-конференции после матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом»? (1:2), что недоволен отдельными действиями бригады арбитров.

— Справедливо ли удаление Швеца?

— Думаю, что арбитр среагировал на тот кульбит, что сделал Норманн. В этой ситуации было естественно потянуться за красной, хотя мне показалось, что Швец играл в мяч. Но я еще не видел видеозапись момента, это просто впечатление с бровки.

— А из-за чего вы сами получили желтую?

— Для чего нужен резервный арбитр? Чтобы подсказать полевым ошибку, если она есть. А тут мяч уходит в аут от хозяев, все поворачиваются в одну сторону, даже игроки «Ростова», а он показывает в другую. И таких моментов достаточно. Но мы сами допустили ошибки и сами упустили матч из-под контроля.

— Так за что желтая вам?

— За то, что я возмущаюсь, естественно. Четвертый следил за мной внимательно.

— Должен ли везде быть ВАР?

— ВАР надо везде использвоать. Я не понимаю, почему он только на одном-двух матчах. Раз уж ввели, то надо вводить везде. (Юрий Плохотниченко)

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