Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Зенит»
На матч 4-го тура Тинькорфф РПЛ «Локомотив» — «Зенит» приехал руководитель по спорту и развитию железнодорожников Ральф Рангник.
Встреча пройдет сегодня, 15 августа, на «РЖД Арене» в Москве (начало — в 17.30 мск.).
Напомним, 23 июля Рангник приступил к работе в «Локомотиве».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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