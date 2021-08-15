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Экс-гендиректор «Спартака» Первак сравнил Зарему и Смородскую с Грановской из «Челси»

17:00
Зарема Салихова. Фото Александр Ступников/ФК «Спартак"/Global Look Press
Зарема Салихова. Фото Александр Ступников/ФК «Спартак&quot;/Global Look Press
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В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о том, могут ли женщины руководить футбольными клубами и согласен ли он с письмом ветеранов красно-белых во главе с Евгением Ловчевым.

Леонид Федун.«Алекперов сказал мне: «Потерпи, Федун наиграется». С тех пор прошло 16 лет». Большое интервью бывшего гендиректора «Спартака» Юрия Первака

— Читали открытое письму группы ветеранов «Спартака» во главе с Евгением Ловчевым на имя Алекперова с жесткой критикой Федуна?

— Да, и согласен с их позицией. Вот смотрите — Дмитрия Попова бомбардировка Заремы вынудила уйти с поста спортивного директора, и произошло это в самый разгар трансферного окна.

При этом, исходя из того, что я читаю и слышу, в клубе не собираются создавать новый спортивный блок до сентября, то есть до закрытия трансферного окна. То есть сейчас вести переговоры и подписывать контракты с новичками физически некому. Как такое вообще возможно?! Как будто специально все делается. И больше нет вопросов, почему Цорна вроде поставили набирать новую команду, а меньше чем через год убрали. И Газизова потом — то же самое. Я сразу сказал, что он надолго в «Спартаке» не задержится.

— Чем руководствовались?

— В том числе его собственным менталитетом. Он отличный управленец для периферийных городов, но Москва — это мегаполис, в котором особые законы. И Шамиль оказался к ним не готов, что можно было предвидеть.

— В одной из наших бесед вы жестко критиковали Ольгу Смородскую, теперь — Зарему. Не хотите ли сказать, что женщины в принципе не могут занимать управленческие должности в футболе?

— Не хочу, потому что это не так. Все же от самого человека зависит, а не от его пола. Вот посмотрите, как работает в «Челси» Марина Грановская. Никаких скандалов, клуб выигрывает Лигу чемпионов, и уже не первый раз; подписывает таких игроков, как Лукаку... Напомните — сколько интервью она за время работы дала?

— Ни одного. Все об этом говорят.

— Вот! Это, может, другая крайность, но она точно предпочитает слову дело. И никогда не выносит сор из избы. Это пример грамотной работы, которая рассчитана на результат, а не на пиар.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Игорь Рабинер все материалы автора

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