Экс-гендиректор «Спартака» Первак сравнил Зарему и Смородскую с Грановской из «Челси»

В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о том, могут ли женщины руководить футбольными клубами и согласен ли он с письмом ветеранов красно-белых во главе с Евгением Ловчевым.

— Читали открытое письму группы ветеранов «Спартака» во главе с Евгением Ловчевым на имя Алекперова с жесткой критикой Федуна?

— Да, и согласен с их позицией. Вот смотрите — Дмитрия Попова бомбардировка Заремы вынудила уйти с поста спортивного директора, и произошло это в самый разгар трансферного окна.

При этом, исходя из того, что я читаю и слышу, в клубе не собираются создавать новый спортивный блок до сентября, то есть до закрытия трансферного окна. То есть сейчас вести переговоры и подписывать контракты с новичками физически некому. Как такое вообще возможно?! Как будто специально все делается. И больше нет вопросов, почему Цорна вроде поставили набирать новую команду, а меньше чем через год убрали. И Газизова потом — то же самое. Я сразу сказал, что он надолго в «Спартаке» не задержится.

— Чем руководствовались?

— В том числе его собственным менталитетом. Он отличный управленец для периферийных городов, но Москва — это мегаполис, в котором особые законы. И Шамиль оказался к ним не готов, что можно было предвидеть.

— В одной из наших бесед вы жестко критиковали Ольгу Смородскую, теперь — Зарему. Не хотите ли сказать, что женщины в принципе не могут занимать управленческие должности в футболе?

— Не хочу, потому что это не так. Все же от самого человека зависит, а не от его пола. Вот посмотрите, как работает в «Челси» Марина Грановская. Никаких скандалов, клуб выигрывает Лигу чемпионов, и уже не первый раз; подписывает таких игроков, как Лукаку... Напомните — сколько интервью она за время работы дала?

— Ни одного. Все об этом говорят.

— Вот! Это, может, другая крайность, но она точно предпочитает слову дело. И никогда не выносит сор из избы. Это пример грамотной работы, которая рассчитана на результат, а не на пиар.