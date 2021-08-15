В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о скандалах и нестабильности у красно-белых и их причинах.

— Знакомы с Заремой Салиховой?

— Нет. Признаться честно, до недавних пор даже не подозревал о ее существовании, поскольку в чужую личную жизнь лезть не привык. Не так давно и мой сын, и еще несколько человек посоветовали мне посмотреть интервью с ней Ксении Собчак. Включил, посмотрел. Все, что понял из этого интервью, — она ничего с собой не делала, у нее натуральная грудь, а Федун — не еврей. Мне все это совершенно по барабану. А из того, что она говорила про футбол, не понял ничего. Главное — не понял, зачем она все это говорила.

Потом сопоставил все это с тем, что последние десять с лишним лет в «Спартаке» происходит, как меняются тренеры, менеджеры, как сегодня делаются заявления о полном доверии к кому-то, а через неделю этого человека увольняют, — и теперь все сложилось в единую картину. После этого интервью стало понятно, почему все так происходит. Раньше-то ее прямых высказываний не было. А теперь интервью, совет директоров, уход из него, телеграм-канал...

Я был в шоке, увидев детский рисунок расстановки «Спартака». Ребенок пишет, кто хороший, кто плохой, а она это выкладывает. Это вообще нонсенс. Такое невозможно понять. Мы с вами никогда не сможем в этом разобраться, а лезть куда-то глубже не будем в силу воспитания — все-таки это семья, их личное дело.

Вот только это задевает имидж крупнейшей нефтяной компании. У меня все это в голове не укладывается. Раз «ЛУКОЙЛ» выделяет немаленькие средства на содержание команды и рекламу, то президент компании должен быть в курсе того, что происходит. И он наверняка в курсе. Тем более, если рядом идет масштабное строительство, и 280 гектаров застраиваются проектом «Тушино-2018». Думаете, это Федун в одиночку делает?