Экс-гендиректор «Спартака» Первак — о Зареме Салиховой: «Из того, что она говорила про футбол, не понял ничего»
В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался о скандалах и нестабильности у красно-белых и их причинах.
— Знакомы с Заремой Салиховой?
— Нет. Признаться честно, до недавних пор даже не подозревал о ее существовании, поскольку в чужую личную жизнь лезть не привык. Не так давно и мой сын, и еще несколько человек посоветовали мне посмотреть интервью с ней Ксении Собчак. Включил, посмотрел. Все, что понял из этого интервью, — она ничего с собой не делала, у нее натуральная грудь, а Федун — не еврей. Мне все это совершенно по барабану. А из того, что она говорила про футбол, не понял ничего. Главное — не понял, зачем она все это говорила.
Потом сопоставил все это с тем, что последние десять с лишним лет в «Спартаке» происходит, как меняются тренеры, менеджеры, как сегодня делаются заявления о полном доверии к кому-то, а через неделю этого человека увольняют, — и теперь все сложилось в единую картину. После этого интервью стало понятно, почему все так происходит. Раньше-то ее прямых высказываний не было. А теперь интервью, совет директоров, уход из него, телеграм-канал...
Я был в шоке, увидев детский рисунок расстановки «Спартака». Ребенок пишет, кто хороший, кто плохой, а она это выкладывает. Это вообще нонсенс. Такое невозможно понять. Мы с вами никогда не сможем в этом разобраться, а лезть куда-то глубже не будем в силу воспитания — все-таки это семья, их личное дело.
Вот только это задевает имидж крупнейшей нефтяной компании. У меня все это в голове не укладывается. Раз «ЛУКОЙЛ» выделяет немаленькие средства на содержание команды и рекламу, то президент компании должен быть в курсе того, что происходит. И он наверняка в курсе. Тем более, если рядом идет масштабное строительство, и 280 гектаров застраиваются проектом «Тушино-2018». Думаете, это Федун в одиночку делает?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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