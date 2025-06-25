Раков прибыл в расположение «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» опубликовали в своем Telegram-канале видео с форвардом «Локомотива» Вадимом Раковым, который прибыл в расположение самарской команды.

19 июня агент футболиста Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ», что клубы договорились об аренде 20-летнего нападающего.

Раков выступает за «Локомотив» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 6 результативных передач.