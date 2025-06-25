Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил, верит ли он в возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году.

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков? Да. Особенно ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров», — приводит matchtv.ru слова Митрофанова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте The Independent сообщал, что организации отстранили Россию из-за позиции 12 европейских ассоциаций.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде выразил надежду на возвращение России. Глава УЕФА Александер Чеферин в мае отметил, что позиция организации в отношении российских взрослых команд не изменится, пока не закончится СВО.