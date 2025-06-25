Футбол
25 июня, 11:58

Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов

Алина Савинова

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил, верит ли он в возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году.

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков? Да. Особенно ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров», — приводит matchtv.ru слова Митрофанова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте The Independent сообщал, что организации отстранили Россию из-за позиции 12 европейских ассоциаций.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде выразил надежду на возвращение России. Глава УЕФА Александер Чеферин в мае отметил, что позиция организации в отношении российских взрослых команд не изменится, пока не закончится СВО.

Источник: matchtv.ru
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • shutnik78

    да они как пионеры: всегда готовы, вопрос - когда?

    26.06.2025

  • андрей андреев

    Этот Митрофанов ненормальный. Какой допуск, когда война идет..?

    26.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Пиджаки на своей волне. Ловят сигналы, видят тенденции в коридорах. В итоге львиная часть русских спортсменов под расистским баном, за исключением группы под ссаной белой тряпкой и сменивших гражланство и ставших узбеками-албанцами и те де. Такие вот тенденции.

    25.06.2025

  • Пан Юзеф

    По той тенденции, что я отметил на похоронах пан Шопиньского, он готов был встать из гроба и пуститься в пляс. Но его вовремя закопали.

    25.06.2025

  • Солёный

    А они знают о том, что они готовы?

    25.06.2025

  • Спринт

    Митрофанушка всё твердит и трендит .. халва! ..Халва!! .. Халва!!! Но у ФИФА и УЕФА, почему то, слаще не становится .. **

    25.06.2025

  • alur66

    Очередной пиз....л из дюковско-воровской бригады-которые простьо уничтожают наш футбол

    25.06.2025

  • Фирсыч

    Опять готовы! Ну просто пионеры, всегда готовы!

    25.06.2025

  • manul75

    Митрофанову кто либо из его окружения должен сказать, что когда кажется - креститься надо... были бы готовы, вернули бы, а раз не вернули, то не готовы, какие бы там не были аргументации

    25.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Урал никогда ничьим фарм клубом не был . Зенит просто сильнее все 30 лет .

    25.06.2025

  • sdf_1

    Да хватит уже долдонить на эту тему. А то, что УЕФА и ФИФА готовы, так по пьяни они ещё и не то скажут, А если им ещё налить (бесплатно) литра два дорогого алкоголя, так они и целоваться полезут. А если впридачу ещё белого порошка насыпать, так прямо сразу и вернут

    25.06.2025

  • оппонент

    Фантазии г-на Митрофанова это попытка убедить российское население в том, что руководство РФС работает дни и ночи по возвращению нас в "дружную европейскую семью". Сомневаюсь только, что найдутся те, кто ему верит.

    25.06.2025

  • chimega

    Как всегда - выдаём желаемое за действительное...

    25.06.2025

  • spor71917

    Зачем возвращать фарм-клуб Зенита ?! За 30 лет ни одной победы...

    25.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Верни Урал в премьер лигу

    25.06.2025

    • В «Зените» намерены вернуть титул в следующем сезоне

    Раков прибыл в расположение «Крыльев Советов»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

