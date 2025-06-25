Агент Ракова объяснил решение об аренде в «Крылья»: «Годичная, без права выкупа»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Рассматривали аренду исходя из того, что в «Локомотив» была приобретена большая группа игроков. Посоветовавшись с руководством клуба, приняли решение об аренде. Понятно, что в «Крыльях Советов» перестановки, но клуб его ведет давно. Уже год следит. Годичная аренда без права выкупа», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Футболист уже прибыл в расположение «Крыльев Советов».

В прошедшем сезоне 20-летний Раков провел 29 игр за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.