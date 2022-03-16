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Ракицкий может подписать контракт с греческим АЕКом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Греции, сообщает издание iapopsi.gr.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересован АЕК. Афинский клуб рассматривает кандидатуру Ракицкого в качестве усиления в центре обороны.

Ранее АЕК подписал полузащитника Гжегожа Крыховяка, выступавшего за «Краснодар». Соглашение с 32-летним поляком рассчитано до конца текущего сезона.

Вчера, 15 марта, журналист Ягиз Сабунчоглу сообщал, что турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» уже начал переговоры с Ракицким.

2 марта по просьбе футболиста было досрочно прекращено действие контракта с «Зенитом».

32-летний защитник выступал за питерскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне Ракицкий сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Источник: https://www.iapopsi.gr/ton-rakitski-tis-zenit-proteinan-stin-aek/
Гжегож Крыховяк
Ярослав Ракицкий
Футбол
ФК АЕК (Афины)
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