Ракицкий может подписать контракт с греческим АЕКом

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Греции, сообщает издание iapopsi.gr.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересован АЕК. Афинский клуб рассматривает кандидатуру Ракицкого в качестве усиления в центре обороны.

Ранее АЕК подписал полузащитника Гжегожа Крыховяка, выступавшего за «Краснодар». Соглашение с 32-летним поляком рассчитано до конца текущего сезона.

Вчера, 15 марта, журналист Ягиз Сабунчоглу сообщал, что турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» уже начал переговоры с Ракицким.

2 марта по просьбе футболиста было досрочно прекращено действие контракта с «Зенитом».

32-летний защитник выступал за питерскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне Ракицкий сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.