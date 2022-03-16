Тихонов предложил расширить РПЛ с помощью команд из Белоруссии и Казахстана

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал идею расширить Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«В существовании российского футбола есть смысл. Сейчас играет 16 клубов. Пусть между собой дерутся. Подключится Белоруссия, Казахстан. Почему бы и нет, раз такая ситуация. Спасти наш чемпионат можно будет, когда футболом, как и любой другой отраслью, будут руководить профессионалы», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» высказалась против идеи о возможном расширении РПЛ.

На данный момент клубы обсуждают возможное расширение РПЛ до 18 команд. Сейчас в чемпионате России по футболу выступает 16 клубов.