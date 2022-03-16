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Судейство

Сегодня, 14:20

ЭСК рассмотрит только один из 13 эпизодов, указанных «Рубином»

ЭСК рассмотрит только один из 13 эпизодов, указанных «Рубином» по матчу с «Ростовом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой оценить судейство Виталия Мешкова и всей бригады арбитров в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:2). Клуб опубликовал видеозапись «13 ошибочных или спорных судейских решений» и заявил, что этого количества «достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым».

В соответствии с Положением об экспертно-судейской комиссии основаниями для обращения в ЭСК являются ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах,

— эпизоды с назначением или не назначением пенальти,

— ошибочное предъявление красной карточки,

— ошибки в идентификации наказанных игроков.

Как следует из документа, ЭСК не дает оценку правильности назначения штрафных, свободных, угловых ударов, применения дисциплинарных санкций в виде предупреждений. Таким образом, эксперты не должны реагировать на 12 из 13 эпизодов, которые «Рубин» считает спорными или ошибочными.

Леонид Слуцкий. «Работа Мешкова — лютый беспредел». Монолог Леонида Слуцкого о судействе

Казанский клуб не впервые составил такую жалобу. В апреле прошлого года главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в победном для казанцев матче с «Уралом» (1:0) арбитр Артем Любимов допустил 23 ошибки. В итоге ЭСК определила, что судья правильно не вынес второе предупреждение игроку «Урала» Андрею Егорычеву и ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» (это было сделано после вмешательства ВАР Кирилла Левникова и просмотра видеозаписи). То есть официально признана одна ошибка, а не 23.

При подаче протеста любой клуб обязан платить взнос, который затем возвращается или нет в зависимости от решения КДК. Может, пора сделать платными и жалобы на судейство?

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:2
Ростов
Голы
Полоз, 12 (0:1), Бегич, 75 (0:2), Кварацхелия, 77 (1:2)
Рубин
Дюпин Бегич Зотов (Кузнецов, 75) Тальби Бакаев (Онугха, 27) Ломовицкий Кварацхелия Зуев (Тесленко, 71) Мусаев Кучаев Лисакович
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Мельников, 82) Лангович (Калинин, 58, Мухин, 90+1) Щетинин (Голенков, 72) Полоз (Сухомлинов, 72) Соу (Комличенко, 58)
Предупреждения
Зуев 54’, Бегич 80’, Кварацхелия 90+7’  -  Мелехин 39’, Сильянов 57’, Голенков 76’
Удаления
Лисакович 18’, Фольмер 90+1’
Судьи
Мешков (Дмитров) Мурашов (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Опейкина (Челябинск)

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РФС
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виталий Мешков
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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