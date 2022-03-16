ЭСК рассмотрит только один из 13 эпизодов, указанных «Рубином» по матчу с «Ростовом»

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой оценить судейство Виталия Мешкова и всей бригады арбитров в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:2). Клуб опубликовал видеозапись «13 ошибочных или спорных судейских решений» и заявил, что этого количества «достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым».

В соответствии с Положением об экспертно-судейской комиссии основаниями для обращения в ЭСК являются ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах,

— эпизоды с назначением или не назначением пенальти,

— ошибочное предъявление красной карточки,

— ошибки в идентификации наказанных игроков.

Как следует из документа, ЭСК не дает оценку правильности назначения штрафных, свободных, угловых ударов, применения дисциплинарных санкций в виде предупреждений. Таким образом, эксперты не должны реагировать на 12 из 13 эпизодов, которые «Рубин» считает спорными или ошибочными.

Казанский клуб не впервые составил такую жалобу. В апреле прошлого года главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в победном для казанцев матче с «Уралом» (1:0) арбитр Артем Любимов допустил 23 ошибки. В итоге ЭСК определила, что судья правильно не вынес второе предупреждение игроку «Урала» Андрею Егорычеву и ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» (это было сделано после вмешательства ВАР Кирилла Левникова и просмотра видеозаписи). То есть официально признана одна ошибка, а не 23.

При подаче протеста любой клуб обязан платить взнос, который затем возвращается или нет в зависимости от решения КДК. Может, пора сделать платными и жалобы на судейство?