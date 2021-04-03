Рахимов заявил о готовности уйти с поста главного тренера «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России заявил, что готов покинуть клуб.
— В предыдущем матче «Уфа» не позволило создать ничего в контратаке.
— «Динамо» во всех фазах превзошли нас. Тут нечего обсуждать. Меня не устраивает та ситуация, которая складывается. Надо что-то делать, встряхивать команду, дать какой-то другой импульс. Сейчас я поговорю с руководством, и мы решим, как лучше встряхнуть команду. Им нужен другой импульс на последние матчи. Может быть, смена на тренерском мостике даст этот импульс команде. Для себя я такое решение уже принял.
«Уфа» потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 14 очков.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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