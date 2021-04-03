Рахимов заявил о готовности уйти с поста главного тренера «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России заявил, что готов покинуть клуб.

— В предыдущем матче «Уфа» не позволило создать ничего в контратаке.

— «Динамо» во всех фазах превзошли нас. Тут нечего обсуждать. Меня не устраивает та ситуация, которая складывается. Надо что-то делать, встряхивать команду, дать какой-то другой импульс. Сейчас я поговорю с руководством, и мы решим, как лучше встряхнуть команду. Им нужен другой импульс на последние матчи. Может быть, смена на тренерском мостике даст этот импульс команде. Для себя я такое решение уже принял.

«Уфа» потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 14 очков.

(Владимир Пушкарев)