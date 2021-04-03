Рашид Рахимов: «Динамо» было лучше во всех фазах игры»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов признал, что его команда закономерна уступила «Динамо» (0:4) в 24-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Комментарий по игре.

— Я говорил, что «Динамо» было лучше во всех фазах игры. Надо признать, что сегодня мы были слабее. Закономерное поражение.

— Не сыграли ли злую шутку мысли о том, что некоторые футболисты «Динамо» не смогут восстановиться после сборных?

— Это палка о двух концах. Футболисты у «Динамо» достаточно молодые, могут быстро восстановиться. Большинство из них не сыграли полные матчи по 90 минут, за исключением Моро. Я не думал об этом.

(Владимир Пушкарев)