Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рашид Рахимов: «Динамо» было лучше во всех фазах игры»

21:49
Теги:

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов признал, что его команда закономерна уступила «Динамо» (0:4) в 24-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Комментарий по игре.

— Я говорил, что «Динамо» было лучше во всех фазах игры. Надо признать, что сегодня мы были слабее. Закономерное поражение.

— Не сыграли ли злую шутку мысли о том, что некоторые футболисты «Динамо» не смогут восстановиться после сборных?

— Это палка о двух концах. Футболисты у «Динамо» достаточно молодые, могут быстро восстановиться. Большинство из них не сыграли полные матчи по 90 минут, за исключением Моро. Я не думал об этом.

(Владимир Пушкарев)

Динамо — Уфа

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8971
Все опросы
Как закончится матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...