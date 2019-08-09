18:12 | Футбол — РПЛ

Рахимов - о селекции "Ахмата": "Стараемся выжимать максимум из того, что есть"

0
Обсудить

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью "СЭ" рассказал о том, что грозненский клуб хочет укрепить одну-две позиции.

Летом в "Ахмат" перешли: Андрес Понсе, Денис Глушаков, Конрад Михаляк, Магомед Мусалов​ и другие футболисты.

– Мы не совершили больших приобретений, поэтому делаем ставку на наши командные действия. Стараемся выжимать максимум из того, что есть. Для нас ни одного матча проходного не будет.

– Кого-то еще купите?

– Очень хочется, но все зависит от возможностей клуба и финансов. Да, есть одна-две позиции, которые мы хотели бы укрепить, о них все знают, но пока, к сожалению, не получается. Называть позиции не буду, но они есть, – сказал Рахимов. (Александр Рогулев)

Полностью интервью с Рахимовым читайте скоро на сайте "СЭ"

 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ