Рахимов: «Красная карточка сломала многое»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» остался доволен действиями команды, которая осталась в меньшиснтве уже в самом начале встречи.
На 14-й минуте с поля был удален защитник Парфе Бизоза, который наступил на колено нападающему Павлу Погребняку.
«Надо сказать, что с самого начала мы рассчитывали на большее, — отметил Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Начало матча было уверенным с нашей стороны. Мы неплохо выглядели. Красная карточка сломала многое. Нам пришлось больше думать об обороне. Надо отдать должное ребятам. Они не позволили сделать сопернику 100-процентных моментов. Понятно, что мы отдали территориальное преимущество. Плохо удавались выходы, допускали много брака. Игра в обороне отняла много сил. В такой ситуации, когда больше часа играешь в меньшинстве и в принципе хорошо организован в обороне, очко — очень важный результат. Такая игра может придать уверенности команде».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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