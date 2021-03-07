Рахимов: «Красная карточка сломала многое»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» остался доволен действиями команды, которая осталась в меньшиснтве уже в самом начале встречи.

На 14-й минуте с поля был удален защитник Парфе Бизоза, который наступил на колено нападающему Павлу Погребняку.

«Надо сказать, что с самого начала мы рассчитывали на большее, — отметил Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Начало матча было уверенным с нашей стороны. Мы неплохо выглядели. Красная карточка сломала многое. Нам пришлось больше думать об обороне. Надо отдать должное ребятам. Они не позволили сделать сопернику 100-процентных моментов. Понятно, что мы отдали территориальное преимущество. Плохо удавались выходы, допускали много брака. Игра в обороне отняла много сил. В такой ситуации, когда больше часа играешь в меньшинстве и в принципе хорошо организован в обороне, очко — очень важный результат. Такая игра может придать уверенности команде».