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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Арестованы фанаты, выбежавшие на поле во время матча «Ротор» — «Химки»

16:17
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Двух болельщиков, которые перешли поле стадиона во время матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Химки» (0:0) в Волгограде, арестовали на 10 суток. Также им запрещено три года посещать футбольные турниры, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в субботу во время футбольного матча между командами «Ротор» и «Химки» в Волгограде двое нетрезвых фанатов перелезли ограждение и перешли поле стадиона, из-за чего судье пришлось приостановить игру.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210307/arest-1600280513.html

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