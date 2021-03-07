Арестованы фанаты, выбежавшие на поле во время матча «Ротор» — «Химки»
Двух болельщиков, которые перешли поле стадиона во время матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Химки» (0:0) в Волгограде, арестовали на 10 суток. Также им запрещено три года посещать футбольные турниры, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в субботу во время футбольного матча между командами «Ротор» и «Химки» в Волгограде двое нетрезвых фанатов перелезли ограждение и перешли поле стадиона, из-за чего судье пришлось приостановить игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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