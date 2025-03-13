Якимову отменили красную карточку

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитнику «Факела» Вячеславу Якимову отменили красную карточку, которую он получил в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Дарик Агаларов, Александр Абустин