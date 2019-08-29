Радимов заявил, что ему нравится игра «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов перед матчем восьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» отметил, что ему нравится игра красно-белых.

— Честно говоря, перемены в «Спартаке» воспринял скептически, но сегодня команда мне нравится, — сказал Радимов. — Она может проиграть кому угодно, зато живая. Настоящая. Появились эмоции. Ну и замечательно! Сильный «Спартак», дополнительная интрига в борьбе за чемпионство — это для всего российского футбола хорошо. (Александр Кружков)

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.