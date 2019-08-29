Радимов заявил, что ему нравится игра «Спартака»
13:05
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов перед матчем восьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» отметил, что ему нравится игра красно-белых.
— Честно говоря, перемены в «Спартаке» воспринял скептически, но сегодня команда мне нравится, — сказал Радимов. — Она может проиграть кому угодно, зато живая. Настоящая. Появились эмоции. Ну и замечательно! Сильный «Спартак», дополнительная интрига в борьбе за чемпионство — это для всего российского футбола хорошо. (Александр Кружков)
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи