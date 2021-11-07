Азмун: «Сейчас у нас тяжелый период — игры каждые три дня»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о ничьей в 14-м туре Тинькофф РПЛс «Уралом» (0:0).
«Сейчас у нас тяжелый период — игры каждые три дня. Я думаю, что в такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и лучше восстанавливаться. Сегодня был не наш день, но мы постараемся в следующих играх показывать нашу лучшую игру и зарабатывать столь нужные очки», — цитирует Азмуна официальный сайт сине-бело-голубых.
После 14 туров РПЛ «Зенит» с 30 очками занимает 1-е место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-07-serdar-azmun-o-sotom-matche-za-zenit-ya-rad-chto-dostig-etoy-tsifry.htm
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