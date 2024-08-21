Радимов считает, что «Зенит» потерял игровой ритм в матче с «Химками»
Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал матч команды с «Химками» в 5-м туре РПЛ (1:1).
По итогам встречи с подмосковным клубом петербуржцы впервые потеряли очки и пропустили первый гол с начала сезона.
«Потеря Вендела, конечно, сказалась. Вендел — ключевой игрок в схемах Семака. Вспомним, когда уходили Малком и Кузяев, Семак тоже долго перестраивал команду. Конечно же, для любой команды потеря Вендела, как ключевого футболиста, не может не сказаться. И дальше, в тот момент, когда «Зенит» становился лучше на поле, это стало заметно, что он уже сильно прессинговал, высоко загнал «Химки» в штрафную и казалось, что вот-вот гол произойдет, в этот момент травму руки получил Глушенков. И пришлось совсем перестраиваться. Понятно, что Глушенков и Вендел для нашего чемпионата — одни из лучших футболистов. И когда ты теряешь одновременно двоих, то, конечно же, сложнее.
Не говорю, что остальные хуже выходят. Просто, во-первых, понятно, что в атакующем плане ниже уровень. А второе — что у тех, кто выходит на замену, нет игрового ритма. Получилась такая скомканная история. И в этот момент «Химки» как раз выровняли игру, как мне кажется, отодвинули ее от своих ворот. А потом, в начале второго тайма, когда еще забили гол, им стало еще легче играть. И, конечно, вскрывать их в таких условиях было гораздо сложнее», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет 24 августа дома против «Спартака» в рамках 6-го тура РПЛ. «Химки» с 5 очками находятся на 9-м месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0