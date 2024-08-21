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Радимов считает, что «Зенит» потерял игровой ритм в матче с «Химками»

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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал матч команды с «Химками» в 5-м туре РПЛ (1:1).

По итогам встречи с подмосковным клубом петербуржцы впервые потеряли очки и пропустили первый гол с начала сезона.

«Потеря Вендела, конечно, сказалась. Вендел — ключевой игрок в схемах Семака. Вспомним, когда уходили Малком и Кузяев, Семак тоже долго перестраивал команду. Конечно же, для любой команды потеря Вендела, как ключевого футболиста, не может не сказаться. И дальше, в тот момент, когда «Зенит» становился лучше на поле, это стало заметно, что он уже сильно прессинговал, высоко загнал «Химки» в штрафную и казалось, что вот-вот гол произойдет, в этот момент травму руки получил Глушенков. И пришлось совсем перестраиваться. Понятно, что Глушенков и Вендел для нашего чемпионата — одни из лучших футболистов. И когда ты теряешь одновременно двоих, то, конечно же, сложнее.

Не говорю, что остальные хуже выходят. Просто, во-первых, понятно, что в атакующем плане ниже уровень. А второе — что у тех, кто выходит на замену, нет игрового ритма. Получилась такая скомканная история. И в этот момент «Химки» как раз выровняли игру, как мне кажется, отодвинули ее от своих ворот. А потом, в начале второго тайма, когда еще забили гол, им стало еще легче играть. И, конечно, вскрывать их в таких условиях было гораздо сложнее», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведет 24 августа дома против «Спартака» в рамках 6-го тура РПЛ. «Химки» с 5 очками находятся на 9-м месте.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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ЦСКА – Акрон
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Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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Динамо – Краснодар
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