Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче 156-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». По его словам, толку в ВАР никакого.

— Понсе + Мешков = ну и толку в ВАР, если даже по видео видно, что симуляция! Прав Касильяс, надо бывшего игрока сажать к монитору, — написал Радимов в Twitter.