Радимов раскритиковал ВАР на матче «Спартак» — «Крылья Советов»
20:40
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче 156-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». По его словам, толку в ВАР никакого.
— Понсе + Мешков = ну и толку в ВАР, если даже по видео видно, что симуляция! Прав Касильяс, надо бывшего игрока сажать к монитору, — написал Радимов в Twitter.
Понсе + Мешков = ну и толку в ВАР, если даже по видео видно, что симуляция! Прав Касильяс, надо бывшего игрока сажать к монитору !— Владислав Радимов (@radimov02) November 9, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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