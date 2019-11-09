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Радимов раскритиковал ВАР на матче «Спартак» — «Крылья Советов»

20:40

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче 156-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». По его словам, толку в ВАР никакого.

— Понсе + Мешков = ну и толку в ВАР, если даже по видео видно, что симуляция! Прав Касильяс, надо бывшего игрока сажать к монитору, — написал Радимов в Twitter.

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