Радимов объяснил победу «Краснодара» над «Акроном»: «Мастерство было выше»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» победу «Краснодара» над «Акроном» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Игру решил Кордоба, но все равно чувствовалось, что «Краснодар» прибавит во втором тайме. Он победил объективно. Думаю, что травма Дзюбы сказалась — контригра «Акрона» исчезла. Если посмотреть гол, то можно увидеть три ошибки, которые совершили игроки «Акрона». Они и решили матч. Но результат вполне резонный. Мастерство игроков «Краснодара» было выше», — сказал Радимов «СЭ».

«Краснодар» одержал третью победу подряд, набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.

«Акрон» (27 очков) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Динамо», а тольяттинцы дома встретятся с «Ростовом». Обе игры пройдут 11 мая.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max