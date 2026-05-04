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4 мая, 09:00

Радимов объяснил победу «Краснодара» над «Акроном»: «Мастерство было выше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» победу «Краснодара» над «Акроном» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Игру решил Кордоба, но все равно чувствовалось, что «Краснодар» прибавит во втором тайме. Он победил объективно. Думаю, что травма Дзюбы сказалась — контригра «Акрона» исчезла. Если посмотреть гол, то можно увидеть три ошибки, которые совершили игроки «Акрона». Они и решили матч. Но результат вполне резонный. Мастерство игроков «Краснодара» было выше», — сказал Радимов «СЭ».

«Краснодар» одержал третью победу подряд, набрал 63 очка и вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит», который идет вторым с 62 очками.

«Акрон» (27 очков) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Динамо», а тольяттинцы дома встретятся с «Ростовом». Обе игры пройдут 11 мая.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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