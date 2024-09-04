Радимов: «Молодежь «Локомотива» не выдержит, их будет лихорадить»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о поражении «Локомотива» от «Краснодара» (0:3) в матче 7-го тура РПЛ.

«Начнем с того, что я как раз был сейчас на телевидении, и шли разговоры, спрашивали про прогнозы, кто на каком месте окажется в конце чемпионата. И по составу, и по тому, что там молодежь, я сказал, что, наверное, шестое-седьмое место у «Локо» в итоге будет. Причем вот сейчас, когда они шли на первом месте. Да, здорово начали, да, где-то повезло, как в матче с ЦСКА, где-то судейский вариант тоже помог в той или иной степени. Но все равно молодежь не выдержит, пока они будут чередовать, все равно их будет лихорадить в любом варианте. К ним приспособятся, к этой быстрой игре, а надежности в обороне особой нет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После семи туров «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (15 очков) располагается на втором месте. «Локомотив», у которого такое же количество баллов, идет на третьей позиции.