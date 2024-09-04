Сперцян — о возможном возвращении Севикяна в РПЛ: «Главное, чтобы он играл»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход партнера по сборной Армении Эдгара Севикяна в «Локомотив».

«Не обсуждал с ним. Самое главное, чтобы он играл. Я с ним хорошо дружу. Надеюсь, что он найдет себе место где-либо», — сказал Сперцян «СЭ».

Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят арендовать 23-летнего полузащитника «Ференцвароша» с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне Севикян принял участие в одном матче за венгерский клуб, проведя на поле восемь минут.