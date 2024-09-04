В Турции сообщили об интересе «Спартака» к нападающему «Бешикташа» Кылычсою

«Спартак» интересуется 19-летним вингером «Бешикташа» Семихом Кылычсоем, сообщает журналист Мурат Озен в социальных сетях.

Турецкий футболист выступает за основную команду «Бешикташа» с мая прошлого года. В общей сложности крайний нападающий сыграл в 49 матчах команды, отметившись 12 голами и пятью результативными передачами. Контракт Калычсоя с клубом рассчитан до лета 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.