Радченко считает, что Ловрен еще прибавит в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру защитника Деяна Ловрена в последних двух матчах команды.

«Деян пропустил большой отрезок времени. Мелкие травмы его преследовали. Сейчас он вернулся, но нужно набирать игровые кондиции. Семак доверяет Ловрену. Надеюсь, что он быстро придет в оптимальную форму. Если бы хорват не был готов на сто процентов, он вряд ли бы вышел. Семака его готовность устраивает. Деян еще может прибавить в «Зените», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

также экс-игрок питерской команды сравнил Ловрена с Дмитрием Чистяковым.

«Кто сильнее решает тренерский штаб. При выборе состава определяется тот игрок, который на данный момент выигрывает конкуренцию», — отметил Радченко.

Ловрен принял участие в двух матчах «Зенита» в этом сезоне РПЛ — с «Крыльями Советов» (3:0) и «Локомотивом» (5:0). На его счету пока ни одного результативного действия.

В следующем туре чемпионата России питерская команда на выезде сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 6 августа, начало — в 20:00 мск.