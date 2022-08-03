Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:56

Радченко считает, что Ловрен еще прибавит в «Зените»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру защитника Деяна Ловрена в последних двух матчах команды.

«Деян пропустил большой отрезок времени. Мелкие травмы его преследовали. Сейчас он вернулся, но нужно набирать игровые кондиции. Семак доверяет Ловрену. Надеюсь, что он быстро придет в оптимальную форму. Если бы хорват не был готов на сто процентов, он вряд ли бы вышел. Семака его готовность устраивает. Деян еще может прибавить в «Зените», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

также экс-игрок питерской команды сравнил Ловрена с Дмитрием Чистяковым.

«Кто сильнее решает тренерский штаб. При выборе состава определяется тот игрок, который на данный момент выигрывает конкуренцию», — отметил Радченко.

Ловрен принял участие в двух матчах «Зенита» в этом сезоне РПЛ — с «Крыльями Советов» (3:0) и «Локомотивом» (5:0). На его счету пока ни одного результативного действия.

В следующем туре чемпионата России питерская команда на выезде сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 6 августа, начало — в 20:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-lovren-eshhe-pribavit-v-zenite/
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Деян Ловрен
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Какой срок запросит прокурор для Бриттни Грайнер? И на кого ее хотят обменять? Баскетболистка из США скоро в суде узнает свою судьбу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Арсений Логашов принял решение завершить карьеру
РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса
Агент Кечкеша заявил, что игрок не будет приостанавливать контракт с «Нижним Новгородом»
Кутицкий — о Бальбуэна: «Подсмотрел у него, как правильно действовать персонально»
Защитник «Динамо» Кутицкий заявил, что мечтает сыграть за «Ливерпуль»
Канчельскис — о платных жалобах в ЭСК: «Цель — дополнительно заработать, а не развитие футбола»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Файзулин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
Владислав Безбородов назначен главным судьей матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»
Хусаинов: «Думаю, что с введением платной жалобы обращений в ЭСК станет меньше»
Агент Кутепова не уверен, что защитник будет играть в матче «Торпедо» — «Химки»
Акинфеев: «Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него»
Новичок «Зенита» Мантуан приступил к тренировкам в общей группе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арсений Логашов принял решение завершить карьеру

Файзулин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости