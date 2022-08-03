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Файзулин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопрос, есть ли у питерцев конкуренты в РПЛ.

«Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», — сказал Файзулин.

36-летний хавбек выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2008 по 2018 год и является трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

После 3 туров РПЛ «Зенит» с 7 очками делит первое место со «Спартаком» и ЦСКА.

В следующем туре питерцы на выезде сыграют с «Ахматом» 6 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-fajzulin-ne-vidit-konkurentov-u-zenita-v-rpl/
Виктор Файзулин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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 - : -
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Федор Смолов

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Ростов

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П
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Ростов

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Оренбург

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