Файзулин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопрос, есть ли у питерцев конкуренты в РПЛ.

«Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», — сказал Файзулин.

36-летний хавбек выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2008 по 2018 год и является трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

После 3 туров РПЛ «Зенит» с 7 очками делит первое место со «Спартаком» и ЦСКА.

В следующем туре питерцы на выезде сыграют с «Ахматом» 6 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.