Арсений Логашов принял решение завершить карьеру

Защитник Арсений Логашов заявил, что принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.

30-летний россиянин перешел в клуб Медиалиги «БроузБойз».

«Я думаю, все. Хватит мучиться. Устал от профессионального футбола. Теперь моя душа здесь (в медиафутболе — Прим.«СЭ»). Устал от сборов, мотаться туда-сюда. Хочется порыбачить. Договорились мы быстро», — сказал Логашов «СЭ».

Логашов выступал за «Химки», «Анжи», «Факел», «Локомотив», «Ростов», «Тосно» и «Балтику», последним клубом игрока является «Кубань», за которую он выступал с июля 2021 года по январь 2022 года. С зимы нынешнего года защитник являлся свободным агентом.

Также на счету Логашова есть один матч за сборную России — 15 августа он провел 60 минут в товарищеской игре против Кот-д`Ивуара (1:1).