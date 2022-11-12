Радченко — о победе «Зенита» над «Торпедо»: «Ребята молодцы, собрались и показали неплохой матч»



Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу питерской команды над «Торпедо» в матче 17-го тура РПЛ (2:0).

«Зенит» выиграл, но матч был непростой. «Торпедо» показало, что просто не будет еще на игре в Санкт-Петербурге. Там тоже было очень сложно. И только в конце «Зенит» смог одержать победу.

Очень важная и заслуженная победа для «Зенита». После поражения от «Ахмата» и той недели, которая была наполнена кучей разговоров о команде. Ребята молодцы, собрались и показали неплохой матч", — цитирует Радченко Metaratings.ru.

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» занимает последнюю строчку (6 очков).