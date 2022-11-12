Колыванов: «Непросто вылезать из этой ямы, но «Торпедо» пытается»

Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о поражении московской команды от «Зенита» в 17-м туре РПЛ (0:2).

«Матч получился боевой. «Торпедо» сейчас неуступчивая команда, хотели отобрать очки у лидера. Но в любом случае класс игроков «Зенита» сказался. И те игроки, которые забивали за «Зенит» — это лидеры команды.

Непросто вылезать из этой ямы, но «Торпедо» пытается. Команда бьется, и этого у них не отнять. Возможно, исполнительского мастерства не хватает впереди.

«Торпедо» однозначно нужно усиление. Нужно брать игроков на три-четыре позиции. Они и так усилились шестью игроками, когда ушел Александр Генрихович. Но я всегда говорю — усиливаться нужно до начала чемпионата, чтобы потом не кусать локти", — приводит Metaratings.ru слова Колыванова.

«Торпедо», набрав 6 очков, занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Зенит" лидирует с 42 очками .