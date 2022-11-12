«Спартак» в гостях победил «Локомотив»

«Спартак» в гостях победил «Локомотив» в матче 17-го тура чемпионата России. Красно-белые выиграли дерби со счетом 2:1.

Оба мяча гости забили в первом тайме. Сначала пенальти реализовал лучший бомбардир нынешнего сезона, полузащитник Квинси Промес. Для него этот гол стал уже 14-м в нынешнем сезоне.

А затем первый гол за «Спартак» и вообще первый гол за карьеру в РПЛ забил полузащитник Даниил Пруцев.

В конце второго тайма за «Локомотив» забил вышедший на замену нападающий Вильсон Изидор.

«Спартак» набрал 36 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Ростов» (35 очков).

«Локомотив» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей. Команда остается на 14-м месте, имея в активе 13 очков.