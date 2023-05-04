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Пятибратов: «Зимой «Факел» усилился точечно и очень грамотно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил работу воронежского клуба в зимнее трансферное окно. Команду пополнили Евгений Марков, Вячеслав Якимов, Реда Рабеи и Мохамед Браими.

«Я не считаю, что «Факел» слабо усилился. Все исходит из возможностей клуба. Мы понимали, что не можем покупать игроков. «Факел» живет по средствам. Зимой мы усилились точечно и очень грамотно. Якимов и Марков — отличные трансферы. Плюс на флажке взяли Рабеи и Браими. Клуб сработал профессионально. Непросто заинтересовать игрока в переходе в «Факел». Все смотрят в сторону Москвы и больших контрактов», — цитирует Sport24 Пятибратова.

«Факел» после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-pyatibratov-slozhno-zainteresovat-igroka-v-perekhode-v-fakel-vse-smotryat-v-storonu-moskvy-i-bolshikh-kontraktov
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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