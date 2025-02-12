«Зенит» опубликовал совместное фото Семака со Станковичем после матча со «Спартаком»: «Уважение»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию главного тренера команды Сергея Семака с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

11 февраля «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ (3:0). После конфликта в одном из эпизодов арбитр матча Кирилл Левников удалил Станковича с поля. В знак солидарности с ним на трибуну ушел и Семак. Тренеры вместе досматривали игру.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» (37) очков идет третьим.