5 мая, 17:47

Бывший вратарь «Ростова» Попов: «Мой совет — никогда не связываться с агентом»

Сергей Ярошенко

Бывший вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал о сотрудничестве со своим агентом.
«Родители вспоминают, что они мне говорили: эти агенты на хрен не нужны. Как обычно, родители говорят все правильно, но ты это понимаешь только со временем. Мое мнение и мой совет — никогда не связываться с агентом. У них интерес не в тебе, а интерес в заработке. Одно исключение — агентом может быть твой родственник, родной человек, который будет тебя вести. Когда мы начинали сотрудничество, он мне рассказывал сказки и байки, как мы далеко пойдем. Конечно, я понимаю, что говорить они могут что угодно, но все зависит от меня. Но все же зачем что-то говорить, а потом переобуваться и вести себя совершенно по-другому? Как только начались какие-то проблемы и вопросы, он повернулся ко мне одним местом и забил болт, так скажем», — цитирует Попова Odds.ru.

Попов является воспитанником академии «Ростова». В 2020 году в возрасте 17 лет Попов был признан лучшим игроком встречи чемпионата России против «Сочи» (1:10), в том матче он отбил пенальти и совершил 15 сейвов.

После «Ростова» голкипер выступал за «Валмиеру» из Латвии и подмосковный «Пересвет».

Источник: Odds.ru
ФК Ростов
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • оппонент

    Агент Овечкина - Глеб Чистяков. Зачем он - поинтересуйтесь у самого Овечкина.

    05.05.2025

  • оппонент

    Если есть знания, юридическая грамотность и главное время заниматься устройством своей спортивной судьбой, конечно можно и обойтись без агентов. Ну а рассуждение про дармоедов и рабовладельцев это из нашего большинством "любимого" совка.

    05.05.2025

  • Yulianna Muzheva

    можно еще назвать тысячи спортсменов без агентов ну а агенты это дармоеды где то примерно рабовладельцы

    05.05.2025

  • Yulianna Muzheva

    Интересно а кто агент Овечкина если весь мир так работает и зачем он ему

    05.05.2025

  • оппонент

    А родственник задаром будет работать? Если ты раздолбай, то с родственником разосраться больше шансов, потому, что каждый будет надеяться на лояльность другого. Весь мир работает по схеме спортсмен-агент-клуб. Нужно просто иметь достаточно мозгов для составления агентского договора.

    05.05.2025

    • Антон Шунин объявит станцию «Динамо» в столичном метро, вратарь завершит карьеру 18 мая

    Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
