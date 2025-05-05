Бывший вратарь «Ростова» Попов: «Мой совет — никогда не связываться с агентом»

Бывший вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал о сотрудничестве со своим агентом.

«Родители вспоминают, что они мне говорили: эти агенты на хрен не нужны. Как обычно, родители говорят все правильно, но ты это понимаешь только со временем. Мое мнение и мой совет — никогда не связываться с агентом. У них интерес не в тебе, а интерес в заработке. Одно исключение — агентом может быть твой родственник, родной человек, который будет тебя вести. Когда мы начинали сотрудничество, он мне рассказывал сказки и байки, как мы далеко пойдем. Конечно, я понимаю, что говорить они могут что угодно, но все зависит от меня. Но все же зачем что-то говорить, а потом переобуваться и вести себя совершенно по-другому? Как только начались какие-то проблемы и вопросы, он повернулся ко мне одним местом и забил болт, так скажем», — цитирует Попова Odds.ru.

Попов является воспитанником академии «Ростова». В 2020 году в возрасте 17 лет Попов был признан лучшим игроком встречи чемпионата России против «Сочи» (1:10), в том матче он отбил пенальти и совершил 15 сейвов.

После «Ростова» голкипер выступал за «Валмиеру» из Латвии и подмосковный «Пересвет».