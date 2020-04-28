Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России

Президент Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выступил с заявлением о ситуации с возобновлением футбольного сезона.

Ранее стало известно, что чемпионат России был приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

— РПЛ за прошедшее время разработала разные варианты календаря. Ждали итоги исполкома УЕФА. Если бы дата 2-3 августа не была обозначена в качестве ключевой, то все было бы по-другому. Оценивая ситуацию, я беру во внимание клубы, которые не только находятся на вершине таблицы, а еще и те, что испытывают трудности. Очень важно с точки зрения финансовой составляющей рассматривать ситуацию, но и учитывать безопасность здоровья футболистов. Если сезон возобновится 28 июня, то в этом случае будет достаточно жесткий календарь, матчи — через два на третий. 15 июня — возвращение легионеров, постараемся все сделать возможное, почти 66 человек в списке. 21 июня — наиболее удобная дата для рестарта, — сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».