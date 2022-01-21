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Пруцев: «Благодарен тренерам и партнерам по команде, что в «Крыльях» мне удалось добиться такого сильного прогресса»

Пруцев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник Данил Пруцев прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде, что в «Крыльях» мне удалось добиться такого сильного прогресса, — приводит слова Пруцева официальный сайт самарского клуба. — Я был рад вернуться сюда минувшим летом, в клубе есть все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого «Крыльям».

«Крылья Советов» поблагодарили полузащитника за выступления и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

21-летний россиянин подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19360
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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3
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