Пруцев: «Благодарен тренерам и партнерам по команде, что в «Крыльях» мне удалось добиться такого сильного прогресса»

Полузащитник Данил Пруцев прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде, что в «Крыльях» мне удалось добиться такого сильного прогресса, — приводит слова Пруцева официальный сайт самарского клуба. — Я был рад вернуться сюда минувшим летом, в клубе есть все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого «Крыльям».

«Крылья Советов» поблагодарили полузащитника за выступления и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

21-летний россиянин подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.