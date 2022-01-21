«Крылья Советов» интересуются Иваном Игнатьевым

По информации «СЭ», нападающий «Рубина» Иван Игнатьев интересен «Крыльям Советов». Футболист по решению казанского клуба сегодня был переведен от тренировок с основной команды в дубль.

«Рубин» и «Крылья Советов» в последние недели контактируют по теме перехода нападающего на правах аренды. Казанцы выступали против того, чтобы платить часть зарплаты Игнатьева в период аренды. По данным «СЭ», зарплата футболиста — около 600 тысяч евро в год.

Также интерес к 23-летнему Игнатьеву ранее проявлял «Нижний Новгород», но сам футболист не захотел переходить в команду, которая борется за выживание.