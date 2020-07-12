«Просто так у нас забрали очки». Тренер «Оренбурга» раскритиковал позицию РПЛ

Тренер «Оренбурга» Константин Парамонов подвел итог матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:0).

— Конечно, хотелось бы победы, — сказал тренер в эфире YouTube-канала РПЛ. — Играли ребята, выложились по полной. Но силенок маловато. Они терпели.

Сыграли сзади на ноль, что было важно. Впереди мячом не удалось распорядиться, чтобы создать моменты.

Нам не дали сыграть две игры. Просто так у нас забрали эти очки. Насколько я знаю, в других командах есть люди, которые болеют. Но они почему-то спокойно играют. Здесь спортивной составляющей не вижу. Могли бы дать нам сыграть теми, кто было здоров. И ситуация выглядела бы совершенно иначе.